Siirt\'te Su Arıtma Tesisi Projesi Tamamlandı

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AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt'te "İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi"nin tamamlandığını belirtti.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt'in içme suyu alt yapısını güçlendirmek için önemli bir adım daha atıldığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki girişimler sonucu DSİ Genel Müdürlüğünce projenin tamamlandığını ve mart ayında ihalesinin yapılacağını ifade eden Gül, Siirt için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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