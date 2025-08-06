Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Murat G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Kekliktepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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