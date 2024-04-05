Siirt\'te traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu

Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.