Siirt\'te traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

Siirt'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Kemerli köyündeki tarlada çalışan Nezir Saraç'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Saraç'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Saraç'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri, Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine polislik mesleğini anlatarak mesleği sevdirdi. Emniyet mensupları, çocuklara polislik mesleğinin özelliklerini ve görevlerini anlattıktan sonra minikler polis ATV'sine binerek keyifli anlar yaşadı.
Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.
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