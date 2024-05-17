Siirt'te uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü saatler sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü saatler sonra kurtarıldı

Siirt\'te uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü saatler sonra kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen kazada, uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü Hayrettin Y, saatler sonra güçlükle kurtarıldı. Kazayı fark eden köydeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

17.05.2024 23:01
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Siirt'in Pervari ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü, saatler sonra güçlükle kurtarıldı.

Hayrettin Y'nin kullandığı 56 AT 573 plakalı kamyonet, dün saat 23.00 sıralarında Kocaçavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 105 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

Köydeki vatandaşlar, tarlaya giderken uçuruma devrilen kamyoneti kazadan saatler sonra fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ekipler tarafından araçtan çıkarılan Hayrettin Y, vatandaşların da yardımıyla ambulansa ulaştırıldı.

Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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