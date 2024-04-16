Siirt'te üreticilere yüzde 75 hibeyle 125 bin fıstık fidanı dağıtıldı.???????
Valilik himayesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Siirt Fıstığı Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında Siirt- Baykan kara yolundaki fidanlık alanında fıstık fidanı dağıtımı için program düzenlendi.
Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2023 yılında 387 projeye 38 milyon 201 bin lira destek verildiğini söyledi.
Çiftçiye çok önemli ekonomik destekler sağlandığını belirten Kızılkaya, "Son 5 yılda Tarım Arazilerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 292 bin 313, Siirt Valiliği İl Özel İdaresi Projeleri kapsamında ise 225 bin olmak üzere toplamda 517 bin 313 adet Siirt fıstığı fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bugün de bunlara ilave olarak 125 bin fıstık fidanını üreticilere dağıtacağız." dedi.
Siirt'in önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu dile getiren Kızılkaya, üreticilere Siirt fıstığının yanında, Pervari balı, Tayfi üzümü ve Zivzik narının üretimine ilişkin de tarımsal destekler sağlandığını aktardı.
Siirt'in kalkınma lokomotifinin tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu aktaran Kızılkaya, şöyle devam etti:
"Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde, Valiliğimizin önemli destekleri ile çok yönlü projeler uyguluyoruz. Devlet bu projelerle üreticilere önemli destek ve fırsatlar sunmaktadır. Hedefimiz huzur ve güven ikliminde ilimizi bulunduğu yerden daha ileriye götürmek ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmektir."
İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da il genelinde yapılan çalışmaları aktardı.
Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise bölgede huzur ikliminin tesis edilmesiyle fıstık üretiminin artırıldığına dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra üreticilere fıstık fidanı dağıtıldı.
Programa, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Karademir ve üreticiler katıldı.
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