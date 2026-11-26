Siirt'te yağmur suyu ızgaraları ve rögarlar 18 personelle temizleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kentteki yağmur suyu ızgaraları ve rögarlarda biriken çamur, toprak ve atıkları temizliyor. Çalışma, tahliye sistemlerinin sorunsuz çalışması için 18 personel, 3 traktör ve 2 vidanjörle yürütülüyor.
Siirt Belediyesi, kentteki yağmur suyu ızgaralarının ve rögarların temizliklerini ve bakımlarını yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yağmur suyu tahliye sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması için 18 personel, 3 traktör ve 2 vidanjörle çalışma yürütüyor.
Çalışmada, yağmur suyu ızgaraları ve rögarlarda biriken çamur, toprak ve çeşitli atıklar temizleniyor.
Kaynak: AA
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