Siirt Belediyesi, kentteki yağmur suyu ızgaralarının ve rögarların temizliklerini ve bakımlarını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yağmur suyu tahliye sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması için 18 personel, 3 traktör ve 2 vidanjörle çalışma yürütüyor.

Çalışmada, yağmur suyu ızgaraları ve rögarlarda biriken çamur, toprak ve çeşitli atıklar temizleniyor.