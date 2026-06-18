Siirt'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Siirt'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Siirt- Kurtalan yolu Kezer Çayı mevkisindeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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