Siirt'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Siirt- Kurtalan yolunda dün yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a (73) sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ertaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Yaya Kazası: 73 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı - Son Dakika
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