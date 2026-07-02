Siirt'te Yaya Kazası: 73 Yaşındaki Adam Ağır Yaralı

Siirt'te otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Siirt- Kurtalan yolunda dün yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a (73) sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ertaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.