Siirt'te Yenilikçi Hizmet Eğitimi

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Siirt'te "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kurum binasında düzenlenen program 5 gün sürdü.

Programda, aile içi çatışma, boşanma sürecinin yönetimi, suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu ve sosyal hizmet çalışmaları, sosyal hizmette davranış dinamiklerini değerlendirme, bağımlılık ve bağımlılığa ilişkin sosyal hizmet müdahaleleri, travma ve travma ile baş etme, çok kültürlülük ve entegrasyon ve sosyal hizmette çözüm odaklı yaklaşım konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, eğitim programının çok verimli geçtiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı Bakanlığa ve eğitimcilere teşekkür eden Sidar, eğitim programlarının meslek elemanlarının kişisel gelişimine önemli katkı sunduğunu aktardı.