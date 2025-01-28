Siirt\'te Yılın Kareleri Oylaması

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Siirt'te Hukukçular Derneği İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avukat Temiz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" başlıklı fotoğrafını seçen Temiz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" başlıklı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını seçen Temiz, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesinden yana kullandı.

Temiz, her yıl ilgiyle takip ettiği oylamada yer alan karelerin oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

Her biri birbirinden değerli fotoğrafın yer aldığı oylamada seçim yapmakta bazen kararsız kaldığını dile getiren Temiz, oylamada emeği geçen herkese teşekkür etti.