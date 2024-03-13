Siirt'te yüzlerce meyve fidanı toprakla buluşmayı bekliyor - Son Dakika
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Siirt'te yüzlerce meyve fidanı toprakla buluşmayı bekliyor

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Siirt'te bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Pazarlarda fıstık, elma, badem, kaysı ve kiraz fidanları müşterisini bekliyor. Fidan satıcısı fiyat artışının olduğunu belirtirken, müşteriler uygun fiyatlarla fidanları satın alıyor.

13.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Siirt'te yüzlerce meyve fidanı toprakla buluşmayı bekliyor

SİİRT - Siirt'te bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı.

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle Siirt'te meyve fidanı satışlarına başlanıldı. Pazarlarda fıstık, elma, badem, kaysı ve kiraz fidanları müşterisini bekliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çeşitli meyve fidanları piyasadaki yerini alırken, fidan satıcısı fiyat artışının olduğunu söyledi.

Fidan satışı yapan Abdüsselam Uyanık, fidan dikimi zamanının geldiğini ve özellikle fıstık, badem ve kaysı fidanları sattığını söyledi.

Uyanık, "Havalan ısınmasıyla meyve fidanı satışımız başlamıştır. Bütün çiftçilerimizin çoğu badem, kayısı, fıstık fidanları talep ediyor. Özellikle badem, kayısı ve fıstık fidanı satılıyor. Fiyatlarına bakarsak yani geçen seneye göre biraz pahalı, ama biz uygun fiyata vermeye çalışıyor. Açık köklü fidanlar 75 lira, kapalı köklüler ise 100 ile 150 arasında değişiyor" dedi.

Müşteri Turan Açık, her sene bu vakitlerde meyve ağacı aldığını, tanesi 70 liradan aldığı 2 adet elma fidanını bahçesinde dikeceğini ifade etti.

Siirt\'te yüzlerce meyve fidanı toprakla buluşmayı bekliyor
Kaynak: İHA

Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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