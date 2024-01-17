 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde geçen yıl özel bir bakır madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 mühendis ve 1 işçinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Rapor, olayın nedenlerini ve sorumlularını ortaya koyarak, kazanın bir iş kazası olduğunu belirtti. Rapor sonucunda, vardiya amirleri olan maden mühendislerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve asli kusurlu oldukları tespit edildi.

Siirt\'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
17.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 12:06
Abone Ol

Siirt'in Şirvan ilçesinde geçen yıl özel bir bakır madeninde 2 mühendis ve 1 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.

Şirvan'ın Maden köyünde özel bir bakır madeninde 23 Kasım 2023'te meydana gelen, maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin'in (26) hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı kazaya ilişkin Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

İş güvenliği uzmanı ile jeoloji ve maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 40 sayfalık rapor, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, keşif esnasında tespit edilen hususlar, dosya üzerindeki incelemeler, kazanın muhtemel nedenleri ve kaza nedenlerinin incelenmesiyle ilgili bulgu ve tespitlere yer verildi.

Olay yerinde yapılan incelemede kazanın 270 metre derinlikte meydana geldiği belirtilen raporda, işletmede 3 vardiya şeklinde çalışıldığı, her vardiyadaki çalışmaların en az iki "daimi nezaretçi" sıfatını taşıyan vardiya amiri pozisyondaki teknik elemanların gözetiminde, sevk ve idaresinde yapıldığı ifade edildi.

"İş makinesi operatörünün davranışının tahkimat yönergesine uygun olduğu belirlendi"

Raporda, olay mahallinde çalışan iş makinesi operatörünün tehlikeli bir durumun olduğunu fark ederek, yetkili olan ve yaşamını yitiren maden mühendislerini telsizle olay yerine çağırdığı belirtilerek, yapılan kontroller ve çalışma esnasında söz konusu hadisenin meydana geldiği kaydedildi.

Olay mahalli olan 1030 kotunda rutin tahkimat işlemlerinin yapıldığı, herhangi bir maden çıkarma faaliyetinin olmadığı ifade edilen raporda, tahkimatı zarar görmüş bölgeyi daha güvenli hale getirmek için yapılan çalışmalar esnasında olayın yaşandığının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Olayın gece vardiyasında gerçekleştiği, göçük neticesinde vefat eden Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman'ın daimi nezaretçi sıfatını taşıyan vardiya amiri pozisyondaki maden mühendisi, teknik elemanlar olduğu anlaşılmıştır. Olay öncesi iş makinesi operatörünün, yapılan çalışmanın tehlike arz ettiği bu nedenle vardiya amiri pozisyondaki maden mühendisleri Çalık ve Gökduman'ı olay mahalline davet ettiği, operatörün bu davranışının tahkimat yönergesine uygun olduğu belirlenmiştir. Olay mahalline gelen vardiya amiri Çalık ve Gökduman'ın tahkimatı tamamlanmamış alana geldiği, aynı zamanda çalışan iş makinesi kırıcıya yakın noktada durduğu ve kırıcının çalışmasıyla oluşan titreşim nedeniyle galerinin sol üst tarafındaki oluşan kavlakların 3 kişinin üzerine düşerek vefatlarına sebep olduğu anlaşılmış ve gözlemlenmiştir. İş makinesiyle tahkimat çalışması sırasında galerinin sol yan tarafında bulunan yüksek derecede manyetit minerali içeren kırıklı ve altere olmuş volkanik anakayaç kütlesiyle tahkimat için kullanılan emniyet betonunun akması neticesinde Çalık, Gökduman ve Gültekin'in akan kayaçlar altında kaldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği anlaşıldı."

Olayın bir iş kazası olduğu belirtilen raporda, hayatını kaybedenlerin ve kazazedelerin durmaması gereken tehlikeli ve tahkimatı tamamlanmamış alanda oldukları ve bu sebeple "Risk Değerlendirme Raporu"nun ilgili maddelerine uygun davranmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda, "Vardiya amirleri maden mühendisleri Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman'ın bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve yaşanan olayda asli kusurlu oldukları, yaşanan ölümlü kaza olayında başka da bir kimsenin ihmali olmadığı görüş ve kanaatinde olduğumuzu belirtiriz." ifadelerine yer verildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde 23 Kasım 2023'te meydana gelen kazada maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin (26) hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmıştı.

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alınmış, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şirvan, Siirt, Maden, Soruşturma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'teki maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement