Siirt Valisi\'nden Bayrak Töreni Ziyareti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, ziyaret ettiği okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Kızılkaya, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kızılkaya, eğitim ortamlarının güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getiren Kızılkaya, il genelinde okul ve çevre güvenliğine yönelik tedbirlerin daha da artırıldığına işaret etti.

Kızılkaya, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, merkez ve ilçelerde kaymakamların katılımıyla eş zamanlı bayrak törenleri gerçekleştirildiğini, uygulamanın il genelinde koordineli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Ziyaretin ardından okul girişindeki güvenlik görevlileriyle de bir araya gelen Kızılkaya, güvenlik uygulamaları hakkında bilgi aldı.