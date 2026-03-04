Şık Makas İşçileri 150. Gününde Direnişte

(ANKARA) - Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Şık Makas işçilerinin direnişlerinin 150'nci gününde "Biz, işçi sınıfı ve emekçiler ayağa kalkıp örgütlenmedikçe, biz, her gün gasp edilen, her gün çökülen haklarımıza, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için ayağa kalkmadığımız sürece bu devran, bu düzen, bu sömürü çarkı böyle devam edecek" dedi.

CRS Şık Makas Tekstil fabrikası işçileri, ücret ve tazminat alacakları için başlattıkları eylemin 150'nci gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. "İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek", "Direne, direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Şık Makas işçisi yalnız değildir" sloganları atılan açıklamaya, Sosyal-İş, EMEP, Devrim Partisi ve Sol Parti temsilcileri de destek verdi.

İşçiler adına açıklamayı okuyan Buse Kara, yaşadıkları süreci anlatarak, "Şık Makas devlet teşviği alarak kurduğu fabrikalardan, Mısır'a yatırım yaptığı için 3 kentte de binlerce işçiyi işten çıkardı. Üstelik işçileri işten çıkarırken, 12-18 ay taksit dayattılar. Bunu kabul eden işçilere taksitleri 2 yıl sonra dahi ödenmemiş durumda. Kabul etmeyen işçileri ise ilk önce haksız kodlarla, çalıştıkları sürenin ücretleri bile ödenmeden tazminatsız işten atıldı. Tokat'ta, yüzlerce işçi bu haksızlıga karşı 5 aydır direnişte. Çorlu'da ise işçiler alamadıkları taksitlerini almak için defalarca kez eylem yaptı, imza topladı. İstanbul'daki Şık Makas işçileri de haklarını alamıyor" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na seslenen Kara, "Binlerce işçi haksız kodlarla, tazminatsız şekilde işten atılırken bakanlığınız neredeydi? Her ay işçilerin maaşlarından kesilerek oluşturulan işsizlik fonundan patronlara aktarılan parayla zenginleşen ve burada işçileri mağdur edip sermayesini Mısır'a kaydıranlara karşı bir yaptırımınız olacak mı? Yıllarca canını dişine takıp baskı ve sömürü altında çalışıp, kıdem tazminatına hak kazanan işçiler yıllarca mahkeme kapısında sürünmesin diye ya da patronlar tazminatları gasp edip kaçmasın diye bir şey yapacak mısınız?" diye sordu.

"Uzun süredir devleti temsil eden kurumların kapısı işçi ve emekçiler için çözüm kapısı değil"

Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Aslında bir çözüm umduğumuz için burada değiliz maalesef. Çünkü biliyoruz ki uzun süredir Çalışma Bakanlığı'nın kapısı, Ankara'da iktidarı, devleti temsil eden kurumların kapısı işçi ve emekçiler için çözüm kapısı değil. En fazla sesimizi duyurma ve bu adaletsizliği, bu görevlerini kötüye kullanarak işçilerin, emekçilerin haklarına çöken bu düzeni sürdürme konusundaki rollerini teşhir etmek için buradayız. Biliyoruz bu Çalışma Bakanlığı, adında yazıldığı gibi yasalarla tanımlanmış, çalışma hayatındaki bütün taraflara, işçiye de işverene de çalışma hayatındaki herkese eşit mesafede, hukuka ve yasalara karşı sorumlulukla hareket eden bir bakanlık olsaydı, Şık Makas işçileri Tokat'ta yasalardaki hakları, ödenmemiş maaşları, ödenmemiş tazminatları yani yasalara göre çoktan ödenmiş olması gereken hakları için 150 gündür direnmek zorunda kalmazlardı."

Çağrılarının tüm emekçilere olduğunu kaydeden Türkmen, "Bizim çağrımız, başta Ankara olmak üzere, Türkiye'nin her yerindeki işçi ve emekçilere, sendikalara, emek örgütlerine, emekten yana gerçekten demokrasiden yana güçlere. Biz, işçi sınıfı ve emekçiler ayağa kalkıp örgütlenmedikçe, biz her gün gasp edilen, her gün çökülen haklarımıza, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için ayağa kalkmadığımız sürece bu devran, bu düzen, bu sömürü çarkı böyle devam edecek" diye konuştu.