Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkesindeki bazı siyasi kesimlerin egemenliği Avrupa Birliği'ne (AB) duyulan nefret olarak tanımladığını belirterek, AB'nin Polonya'nın egemenliğini elinden almadığını söyledi.

Polonya'da yayımlanan bir programa konuk olan Sikorski, AB'ye ilişkin görüşlerinin zamanla değiştiğini, İngiliz basını ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yanıltıldığını, bugün bazı Polonyalıların da Avrupa karşıtları tarafından AB konusunda yanıltıldığını dile getirdi.

AB'nin işleyişini içeriden gördüğünde düşüncelerinin değiştiğini kaydeden Sikorski, "Orada kimse kimseyi hiçbir şeye zorlamıyor, şantaj yapmıyor, egemenliğini elinden almıyor. Egemenlik, ulusal çıkarları kendi değerlendirmemize göre bağımsız kararlar alabilmektir." dedi.

Sikorski, Polonya'daki bazı siyasi kesimlerin egemenliği AB'ye duyulan nefret olarak tanımladığını belirterek, "Herkese garanti ederim ki AB, Brüksel, Polonya'yı işgal etmeyecek." diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin AB karşıtı olduğunu savunan Sikorski, Nawrocki'nin AB hakkında kötü bir şey söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmadığını söyledi.

"Putin Ukraynalıları bu kış yenebileceğini umuyor"

Rusya'nın, komşularına karşı kötü niyeti olmadığını ve yeni bir güvenlik mimarisi istediğini söylediğinde kendilerine Sovyetler Birliği döneminden bir fıkrayı hatırlattığını aktaran Sikorski, "Sovyetler Birliği'nin güvenli sınırı, her iki tarafında da Sovyet askerlerinin bulunduğu sınırdır." dedi.

Sikorski, Sovyet diplomasisinin geleneğinin karşı tarafın yüzde 50'sini kabul etmesi umuduyla yüzde 1000 talep etmek olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu kış Ukraynalıları yenebileceğini umduğunu düşündüğüne dikkati çeken Sikorski, Putin'in bunu başaramaması halinde ciddi müzakerelere hazır olabileceğini ifade etti.

Polonya'da birçok kesiminin Putin'in Ukrayna'yı yenmesi halinde sıranın Polonya'ya geleceğini anladığını dile getiren Sikorski, Rusya'nın Polonya'yı tehdit ettiğini ve çeşitli kötü eylemlerde bulunduğunu, Polonya'nın ise tamamen savunmaya dayalı bir taktik uyguladığını belirterek, "Rus alışveriş merkezlerini ateşe vermeyeceğiz ya da Rusların Polonya'da yapmaya çalıştığı gibi Rus trenlerini havaya uçurmayacağız." diye konuştu.