Sıla Bebek Davasında Cezaların Artırılması Talebi

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla bebek davadasındaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst sınırdan takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması, ayrıca sanık anne B.Y ile sanık K.A.'ya "kasten öldürme suçu"na iştirakten ceza verilmesini talep edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz etmek üzere istinafa başvuracak.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bugün görülen davada, anne B.Y. üç ayrı suçtan 27 yıl dokuz ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl altı ay, G.K. yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan K.A.'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst sınırdan takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık anne B.Y. ile sanık K.A.'nın babası K.A.'ya "kasten öldürme suçu"na iştirakten ceza verilmesini talep edecek.