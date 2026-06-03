Silah Kaybı Davasında Tahliye

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda bulunan 13 silahın kaybolmasına ilişkin davanın ilk duruşmasında, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık zabıt katibi Utku Erkek'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Utku Erkek ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Erkek, savunmasında, emanet büronun düzensiz olduğunu, büroyla yeterince ilgilenmediğini ve herhangi bir sayım işlemi yapmadığını söyledi.

Maddi sıkıntılar yaşadığını ve eşinin kendisinden boşanmak istediğini öne süren Erkek, "Maddi ve manevi sıkıntılarım artmaya başladı. Emanetten bir tane silah aldım, evin banyosunda intihar etmek istedim, silahta mermi olmadığını fark ettim." dedi.

Ertesi gün eşiyle birlikte işe gitmek için evden çıktıklarında silahı yanına almadığını iddia eden Erkek, "Bir sonraki gün yine aynı şekilde silah aldım ve ormanda intihar etmek istedim, sonra vazgeçtim. Ertesi gün eşimden önce uyandım, silahları yanıma aldım adliyeye teslim etmek için. Kartal'da iskeleye doğru yürürken polis memurları üst aramamı yaptı ve silahları gördüler. Telefonumu aldılar, işlem yapmak için karakola götürdüler. Bir gün önce intihar etmek üzereydim, bir gün sonra mesleğimi kaybetmekle karşı karşıyaydım." beyanında bulundu.

Erkek, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını belirterek, silahları maddi menfaat sağlamak amacıyla almadığını savundu.

Maddi kazanç elde etmek gibi bir amacı olması durumunda silahlar yerine daha değerli eşyaları almayı tercih edeceğini, yakalanması halinde olayın kolaylıkla ortaya çıkacağını bilebilecek konumda olduğunu dile getiren Erkek, kayıp diğer silahların ne zaman ve kim tarafından alındığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Erkek, beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen idari işler memuru E.D, "Savcının yaptığı denetim sonucu emanette bulunan silahların eksik olduğunu öğrendik. Denetim tarihinde sanık Anadolu Adliyesi'nde çalışmaya başlamıştı. Devamında yapılan araştırma neticesinde eksik olan silahların sanıkta olduğu tespit edildi. Beraber çalıştığımız dönemde sanığın silah aldığını görmedim. Böyle bir şey yapacağına dair şüphe oluşmamıştı." ifadelerini kullandı.

Emanet bürosunun kendilerine teslim edildiği dönemde işleyişin düzensiz olduğunu söyleyen E.D, büronun tek anahtarının odalarında muhafaza edildiğini, kendisi ile sanığın bu anahtarı kullanarak büroya girdiğini anlattı.

Tanık E.D, olayla ilgili olarak hakkında idari soruşturma yürütüldüğünü ancak ceza soruşturması açılmadığını belirtti.

Tanık R.D.Ç. ise savcılıkta yazı işleri müdürü olarak görev yaptığını, silahların eksik olduğunu denetim yapıldıktan sonra öğrendiğini, kimin aldığı konusunda bilgisinin olmadığını, soruşturma sonucu 2 silahın sanık tarafından alındığını öğrendiğini söyledi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık Utku Erkek'in "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Erkek, "Ben menfaat kastıyla silahları almadım, intihar etmek için aldım. Birer gün arayla 2 silah aldım. Hayatımda bir hata yaptım. Bu hata hem işime hem evliliğime hem de ailemin güvenini kaybetmeme neden oldu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Utku Erkek'in "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Erkek'in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait suç eşyası ve emanet deposunda yapılan rutin denetimlerde 13 silahın kayıp olmasına ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanık Utku Erkek, olayların yaşandığı dönemde Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yaptığını, 2023 yılında maddi sıkıntılar yaşadığını ve eşiyle arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylediği belirtilmişti.

Erkek'in emanet bürosundan iki kez silah aldığını kabul ettiği, bu silahları intihar etmek amacıyla aldığını öne sürdüğü iddianamede yer almıştı.

İddianamede, söz konusu diğer kayıp silahların bulunamadığı kaydedilmişti.

Utku Erkek hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.