Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Çerkezköy, Çorlu ve Ergene'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile 3 zanlı gözaltına alındı.

06.01.2025 11:46
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Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi B.B. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine A.A'yı durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Ergene ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Çerkezköy, 3-sayfa, Ergene, Güncel, Çorlu, Son Dakika

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