Silahla Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.
Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Y.K'nin (44) ) sosyal medyada havaya silahla ateş ettiği video paylaşımı yaptığı tespit edildi.
Soruşturma başlatan jandarma ekiplerince zanlının ikametinde yapılan aramada ruhsatsız kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
