Silahlı grup Şerara vanasını kapalı tutunca Zaviye'de ünitenin kapandığı bildirildi

Libya'da göstericilerden silahlı bir grubun Şerara petrol boru hattındaki vanayı kapalı tutması nedeniyle Zaviye Rafinerisinde bir ünitenin tamamıyla kapandığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Petrol Tesisleri Muhafızları ve Batı Askeri Bölgesine bağlı silahlı bir grubun Şerara petrol boru hattındaki vanayı hala kapalı tuttuğu belirtildi.

Vananın kapalı kalması nedeniyle Zaviye Rafinerisindeki bir ünitenin de kapanmak zorunda kaldığı kaydedildi.

NOC'un rafineriye eksik olan ham petrol tedarikini sağlamak için Milite veya Sidre Limanlarından sevkiyat yapılması üzerinde çalıştığı aktarıldı.

NOC'dan 21 Eylül'de yapılan açıklamada, silahlı bir grubun Şerara ham petrol boru hattı üzerindeki 7 numaralı vanayı kapattığı ve Zaviye'ye giden boru hattının devre dışı kaldığı ifade edilmişti.

NOC'un dün yaptığı açıklamada da, vananın kapalı kalmasının Şerara Petrol Sahasında 21-24 Eylül arasında üretimde 720 bin 362 varil düşüşe neden olduğu ve üretimdeki dört günlük kaybın mali değerinin 75 milyon doları aştığı kaydedilmişti.