Silahlı Saldırı: Hakan Karataş Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bayındır ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Mektep Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hakan Karataş, silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Karataş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.