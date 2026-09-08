Silahlı saldırıda bacağını kaybeden doktor Nida Nur Nergiz, Erzincan'da başhekim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silahlı saldırıda bacağını kaybeden doktor Nida Nur Nergiz, Erzincan'da başhekim oldu

Silahlı saldırıda bacağını kaybeden doktor Nida Nur Nergiz, Erzincan\'da başhekim oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 2023'te intern doktorken uğradığı silahlı saldırıda bacağı ampute edilen Nida Nur Nergiz, eğitimini tamamlayarak doktor oldu ve Erzincan İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne getirildi. Nergiz, yeni görevine başlarken Vali Hamza Aydoğdu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'i makamında ziyaret etti, azmi nedeniyle tebrik edildi.

Mersin'de 2023'te intern doktorken uğradığı silahlı saldırıda bir bacağı ampute edilen 26 yaşındaki Nida Nur Nergiz, tedavisinin ardından eğitimini tamamlayarak doktor oldu ve Erzincan İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevine getirildi.

Memleketi Erzincan'da yeni görevine başlayan Nergiz, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Nergiz'i tebrik eden Vali Aydoğdu, yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini iletti.

Nida Nur Nergiz, gazetecilere, 3 yıl önce yaşadığı saldırı sonrası zorlu bir süreç atlattığını söyledi.

Göreve Erzincan 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde doktor olarak başladığını ve şimdi de İl Ambulans Servisi'nde başhekim olduğunu ifade eden Nergiz, şöyle konuştu:

"Bu yaşadığım zorlu süreçte çok şükür sağlık durumum elverdiğince ilerledim, buralara geldim. Öncelikle Sayın Valimizin, Cihan hocamızın sayesinde ve ailemin desteğiyle birlikte bugünlere geldim. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ilk tıp fakültesine başlarken de daha öncesinde de bir amacım, hayattan bir beklentim vardı, insanlara yardımcı olmak. Zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun, sonuçta bir hayalimiz, isteğimiz var, buna devam ediyoruz. Sevenlerimiz, sevdiğimiz insanlar, ailemiz var. Pes etmek istemedim. Hem kendime bunu yapmak istemem açıkçası hem ailemin beklentisi var, kimseyi üzmek istemem."

"Hepimizin gurur duyduğu bir başarı öyküsü ortaya çıktı"

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise Vali Aydoğdu ile birlikte yaklaşık 2 yıl önce Nergiz'i evinde ziyaret ettiklerini ve bu süreçte maddi ve manevi yanında olduklarını anlattı.

Tekin, "Bu süreç içinde bizler de İl Sağlık Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince her konuda kendisine destek olmaya, bu süreci atlatmasında yanında bulunmaya ve mevcut çalışmış olduğu ortam koşullarını en iyi şekilde sunarak onun da daha sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini sağladık. Geldiğimiz bu noktada bugün itibarıyla bir başhekim olarak karşınıza çıkmış oldu. Bütün bu süreci değerlendirdiğimizde gerçekten hepimizin gurur duyması gereken, hepimizin gurur duyduğu bir başarı öyküsü ortaya çıktı." diye konuştu.

Nergiz'i azmi ve başarısı nedeniyle tebrik eden Tekin, "Gerek süreç içindeki destekleri, gerekse başhekim olarak onayı nedeniyle Sayın Valimizi de bugün ziyaret ettik ve kendisine şükranlarımızı arz ettik. Bundan sonraki süreçte de inşallah Nida kızımıza her türlü desteği verip başhekimliğinde de başarılı olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Nida Nur, Erzincan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda bacağını kaybeden doktor Nida Nur Nergiz, Erzincan'da başhekim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
11:52
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok
Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:34:19. #7.12#
SON DAKİKA: Silahlı saldırıda bacağını kaybeden doktor Nida Nur Nergiz, Erzincan'da başhekim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement