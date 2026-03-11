Silahlı Tehdit ve Gasptan Ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişiyi tabanca ile tehdit edip cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "nitelikli yağma" ve "silahla tehdit" suçlarından 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.S. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, olay günü Onur Mahallesi'nde gece vakti sanık S.S'nin, müşteki A.F'nin yürüdüğü sırada yolunu kestiğini ve arkadaşı ile konuşmak bahanesiyle müştekinin cep telefonunu istediğini belirtti.

Savcı, müştekinin bu durumu kabul etmemesi üzerine çıkan tartışmada sanığın üzerinde bulunan tabanca ile müştekiyi tehdit ederek cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtığını belirterek, S.S'nin "gece vakti silahla yağma" ve "silahla tehdit" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan S.S, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki A.F'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, "gece vakti silahla yağma" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 7 yıl 8 ay 15 gün hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.