Şile Alacalı'da dere taştı, hasar gören köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Şile Alacalı'da dere taştı, hasar gören köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

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Şile Alacalı\'da dere taştı, hasar gören köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı
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Şile Alacalı\'da dere taştı, hasar gören köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı
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Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran sağanak, Şile Alacalı'da dere yatağının taşmasına yol açtı. Hasar gören köprü çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatılırken, mahallede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İSTANBUL genelinde etkisini sürdüren sağanak, Şile'de de hayatı olumsuz etkiledi. Alacalı Mahallesi'ndeki yağış sırasında dere yatağının taşması sonucu köprünün bir bölümünde hasar meydana geldi. Köprü araç ve yaya trafiğine kapatılırken, sağanak sırasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini artıran sağanak, zaman zaman bazı ilçelerde su taşkınlarına neden oldu. İstanbul Valilği tarafından Şile, Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy ve Eyüpsultan için yapılan sel ve su baskını uyarılarının ardından yağış Şile'de etkisini artırdı. Alacalı Mahallesi'nden geçen dere yatağındaki su seviyesinin ani yükselmesinin ardından yollar yağmur suyuyla doldu.

KÖPRÜ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Saat 11.30 sıralarında Şile Alacalı Köyü Anayol Caddesi'nde bulunan köprünün bir bölümü etkili olan yağış nedeniyle kısmi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çökme haberinin ardından olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek köprüyü çift yönlü olarak araç trafiğine kapattı.

'EVLERİ DE SU BASTI'

Yakınlardaki bir fabrikada çalışan Ahmet Usta "Bu sabah saat 05.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 11.30'da 1 metre su bu köprünün üzerine hem bu tarafa su hem o tarafa taştı. O sırada yeni köprü de çökmeye başladı. Fabrika ve evleri de su bastı" dedi.

Kaynak: DHA
İstanbulGüncelYaşamŞileSon Dakika

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