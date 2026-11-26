Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 5 sanık tahliye edildi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katılırken, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şile Bezi Festivali'nin sunucusu Mutlu Ulusoy, organizasyon kapsamında aldığı ücrete ilişkin, "Festival için günlüğü 20 bin lira olacak şekilde toplam 180 bin lira olarak anlaştık. Ücretim festival bitiminde Koşan Adam tarafından nakit ödendi." dedi.

Şile Belediyesi'nde bir süre görev yaptığını anlatan Ulusoy, "Belediyede 25 günlük bir görev yaptım. Yatan maaşım 20'li rakamlardı. Denedik, yapamadım ve istifa ettim." ifadesini kullandı.

Organizasyonlarda sunuculuk yapmasına ilişkin de beyanda bulunan Ulusoy, "Böyle işler bana Koşan Adam tarafından Berkant Acil'den geliyordu. İş oldukça sunum kısmını bana paslamaya çalışıyordu. Ben yetki belgesini festival alanında imzaladığımı hatırlıyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Ulusoy, Engin Şenyurt'tan gelen para ve festival organizasyonuna ilişkin ise "Engin Şenyurt tarafından gelen para hakkında bilgim yok ben sadece Özgür Kabadayı'dan yardım istemiştim. Arif Sevik'i Şile Bezi Festivali organizasyonundan sorumlu olarak biliyorum. Savcıya ifade verene kadar Sur Müziği hiç duymadım." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Arif Sevik, Yeliz Kaya, Berkant Acil, Murat Özdemir ve Tonguç Çoban'ın tahliyesine hükmetti.

Sanıklar Özgür Kabadayı, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat 2027'ye erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık yer alıyor.

İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülüyor.

2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer veriliyor.

Sanıklar hakkında ceza talepleri

İddianamede, Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün, belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı kaydediliyor.

İddianamede, bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

Sanık Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Kabadayı'nın örgüt elebaşı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, tutuklu sanık Berkant Acil hakkında "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar, diğer 51 sanık hakkında ise 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.