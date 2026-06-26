Şile Belediyesi'ne 3. Dalga Operasyon: 16 Gözaltı

(İSTANBUL) Şile Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 16 kişi gözaltına alındı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyor ve henüz hakkında iddianame hazır değil.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi 14 Temmuz 2025'te CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanmıştı. Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon 23 Aralık 2025'te yapıldı. Gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklandı.

Üçüncü dalga operasyon ise bu sabah başladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve İzmir'de 21 adreste arama yapıldı ve 16 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin Başsavcılık açıklamasında yeni operasyonun, bazıları "etkin pişmanlık" kapsamında değerlendirilen ifadeler, elde edilen bazı belgeler doğrultusunda gerçekleştiği ayrıntısı yer aldı.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer isimler hakkında henüz iddianame hazırlanamadı.