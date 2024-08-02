Şile Bezi Dokuma Ritüeli Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde Gerçekleştirildi

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Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Şile bezi dokuma ritüeli gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da katılımıyla tarihi Kumbaba Otel'de yapılan etkinlikte katılımcılar, Şile bezinin dokuma yolculuğuna tanıklık ettiler.

Şile bezinin dokunmasının ön hazırlık aşamasından, yöresel motiflerle bezenmesine kadar tüm sürecin izlenebildiği etkinliğe sanatseverler yoğun rağbet gösterdi.

Dokuma ritüeli, su ve pamuk çilelerinin buluştuğu ön hazırlık aşamasıyla başladı. Un çorbasında kaynatılarak güçlenen ipliklerin haşıllama sürecinin ardından gelen tahar aşamasında, ipliklerin ellerle tezgahta hazırlanışı gösterildi.

Daha sonra kara tahtalarda dokuma işlemini ve çözgü ipliklerinin dönüşümünü izleyen katılımcılara, Şileli kadınların ellerinde nakışlanan ve yöresel motiflerle bezenen Şile bezinin kıymetli bir ürüne dönüşme süreci anlatıldı.

Konserler, söyleşiler, atölyeler, tiyatro oyunu ve defile gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan "35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali", 11 Ağustos'ta sona erecek.