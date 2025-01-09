Şile'de Gıda Zehirlenmesi Raporu Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şile'de Gıda Zehirlenmesi Raporu Gündemde

Şile Belediye Meclisinde, 56 öğrencinin zehirlenmesine yol açan gıda dağıtımına ilişkin rapor açıklandı.

09.01.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Belediye Meclisinde, 25 Aralık'ta ilçede yaşanan, 56 öğrencinin zehirlendiği gıda dağıtımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince hazırlanan rapor gündeme geldi.

Şile Belediye Meclisinin ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı başkanlığında Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, 25 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) dağıtılan ve 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 56 öğrencinin zehirlenmesine neden olan gıda kumanyasından alınan örneklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan rapor açıklandı.

CHP Meclis Sözcüsü Sacit Terzi, zehirlenme vakasının yaşandığı gün dağıtılan gıda kumanyalarından alınan örneklerin Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde analiz edildiğini, önceki gün çıkan rapora göre dağıtılan yiyecek ve içeceklerde sağlığa zararlı herhangi bir unsur bulunmadığını söyledi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan ise İBB ekiplerinin dağıttığı gıdaların bazılarında son kullanma tarihi bulunmadığını, ayrıca dağıtımın okul yönetimi ve kaymakamlıktan izin alınmadan yapıldığını, dağıtım öncesi gıda kumanyalarından alınan numunelerin kontrol edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.

İddialara yanıt veren Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince hazırlanan raporun temiz çıkacağından zaten emin olduklarını ancak bunu açıklamak için raporu beklediklerini ifade etti.

Gıda kumanyalarının bazılarında son kullanma tarihi bulunmadığı iddiasına ilişkin de Kabadayı, "Son kullanım tarihi geçen ürünlerin belgesi var mı? Biz o belgeleri isteriz çünkü biz belgeyle konuşuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Zehirlenme, istanbul, Politika, Sağlık, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de Gıda Zehirlenmesi Raporu Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:04:34. #1.11#
SON DAKİKA: Şile'de Gıda Zehirlenmesi Raporu Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.