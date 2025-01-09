Şile'de Gıda Zehirlenmesi Raporu Gündemde

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Şile Belediye Meclisinde, 25 Aralık'ta ilçede yaşanan, 56 öğrencinin zehirlendiği gıda dağıtımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince hazırlanan rapor gündeme geldi.

Şile Belediye Meclisinin ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı başkanlığında Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, 25 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) dağıtılan ve 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 56 öğrencinin zehirlenmesine neden olan gıda kumanyasından alınan örneklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan rapor açıklandı.

CHP Meclis Sözcüsü Sacit Terzi, zehirlenme vakasının yaşandığı gün dağıtılan gıda kumanyalarından alınan örneklerin Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde analiz edildiğini, önceki gün çıkan rapora göre dağıtılan yiyecek ve içeceklerde sağlığa zararlı herhangi bir unsur bulunmadığını söyledi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan ise İBB ekiplerinin dağıttığı gıdaların bazılarında son kullanma tarihi bulunmadığını, ayrıca dağıtımın okul yönetimi ve kaymakamlıktan izin alınmadan yapıldığını, dağıtım öncesi gıda kumanyalarından alınan numunelerin kontrol edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.

İddialara yanıt veren Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince hazırlanan raporun temiz çıkacağından zaten emin olduklarını ancak bunu açıklamak için raporu beklediklerini ifade etti.

Gıda kumanyalarının bazılarında son kullanma tarihi bulunmadığı iddiasına ilişkin de Kabadayı, "Son kullanım tarihi geçen ürünlerin belgesi var mı? Biz o belgeleri isteriz çünkü biz belgeyle konuşuyoruz." dedi.