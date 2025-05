Şile'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Şile Belediyesi, Anadolu'nun binlerce yıllık kadim geleneği Hıdırellez'i düzenlediği şenlikle kutladı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Bugün bu eşsiz meydanda yüz yıllardır süregelen bir geleneği, dostlukla, sevgiyle, kardeşlikle yeniden canlandırıyoruz. Her şey Ağva için, her şey Şile için" dedi.

Şile'de baharın gelişinin ve doğanın uyanışının simgesi Hıdırellez, Ağva Meydanı'nda Şile Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle kutlandı. Farklı etkinliklerle renklenen şenliği Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Şile Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Hilmi Eren, Şile Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metiner, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Hıdırellez'in simgesi dev ateşin etrafında toplanan kalabalık, baharın bereketi ve bolluğu için dilekler tuttu. Sanatçı Şener Çelik'in sahne performansı ve Ergün Perküsyon'un ritimleri eşliğinde vatandaşlar, müzik dolu bir gecede halaylar çekip, ateşten atlayarak Hıdırellez coşkusunu yaşadı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet etti, dilek ateşinin etrafında dans etti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Kabadayı, Hıdırellez'in Anadolu'nun binlerce yıllık ortak mirası olduğunu vurgulayarak, "Toprağın uyanışına, suyun bereketine, rüzgarın fısıltısına ve gökyüzünün mavisine selam olsun, Ağva'mıza selam olsun, cennetimize selam olsun. Bugün bu eşsiz meydanda yüz yıllardır süregelen bir geleneği, dostlukla, sevgiyle, kardeşlikle yeniden canlandırıyoruz. İnanıyorum ki bu meydanda yankılanan her nota, her alkış dostluğun ve dayanışmanın sesi oldu. Hep birlikte üreteceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Her şey Ağva için, her şey Şile için" diye konuştu.