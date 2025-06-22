Şile'de Kaybolan Genç Bulundu

Şile'de önceki gün denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Ayazma Plajı'nda 20 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra kaybolan yabancı uyruklu Saif Eddün Alobaid'in (22), ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Alobaid'in cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Denize giren 3 kişiden 1'i kaybolmuştu

Ayazma Plajı'nda 20 Haziran Cuma günü denize giren yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi boğulma tehlikesi geçirmişti.

Bir kişi kendi çabasıyla kurtulurken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla 1 kişi daha kurtarılmış, Saif Eddün Alobaid ise denizde kaybolmuştu.

Kayıp gencin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.