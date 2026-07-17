Şile\'de Plaj Temizliği: Cankurtaranlar Yardımcı Oldu

ŞİLE Harmankaya bölgesi Ağlayan Kaya sahiline yakın noktalarda deniz giren günübirlik tatilcilerin çöplerini doğaya bırakması çevre kirliliğine neden oluyor. Doğaya bırakılan çöplerin temizlenmesi için İSTAÇ ekipleri harekete geçti. Ulaşımın zor olduğu noktalara ulaşamayan ekiplere cankurtaranlar yardımcı oldu. Çöpler jet ski ve kanolarla kıyıya taşındı.

İstanbul dışına çıkmak yerine yakın tatil beldelerinde denize girmeyi seçenlerin uğrak noktalarından biri olan Şile'deki Ağlayan Kaya sahilinde İSTAÇ ekipleri temizlik çalışması başlattı. Günübirlik tatilcilerin geride bıraktığı çöpler ekipler tarafından titizlikle temizlendi. Ekipler temizlik çalışmaları sırasında ulaşılması zor noktalara gidemezken, temizlik çalışmalarına cankurtaranlar da katıldı.

ÇÖPLERİ JET SKİ VE KANOLARLA TAŞIDILAR

Ağlayankaya Uzunkum bölgesinde görev yapan cankurtaran ekiplerinin desteğiyle çöpler kano ve jet skilerle torbalar halinde kıyıya taşındı. Cankurtaranların kıyıya taşıdığı çöpler daha sonra imha edildi.

MANGAL YAKANLARA UYARI

Yetkililer kıyıların temiz bırakılması gerektiğini belirterek tatilcilere uyarılarda da bulundu. Tatilcilerin piknik yaparken mangal yaktığını ve mangalın közlerini doğaya bıraktıklarını belirten yetkililer tatilcilere plajın üst kısmında çıkan yangını da hatırlattı.Otluk alanda çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Kontrollü mesire alanları dışında mangal ve semaver yakmayalım" çağırısı da yapıldı.