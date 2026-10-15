Şile\'de sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü, rüzgarla dev dalgalar meydana geldi

Şile'de sağanak sonrası deniz kahverengiye döndü, rüzgarla dev dalgalar meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şile'de aralıklarla süren sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye büründü. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte dev dalgalar oluştu. Sağanak sürerken rüzgarın etkisi denizde dalga oluşumunu beraberinde getirdi.
Şile'de aralıklarla süren sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye büründü. Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte dev dalgalar oluştu.
Kaynak: DHA
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