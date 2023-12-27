 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şile'de Üsküdar Caddesi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şile'de Üsküdar Caddesi açıldı

Şile'de palamut balığı, Şile Feneri ve bezine özgü işleme örneklerinin yer aldığı aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla Üsküdar Caddesi açıldı. Şile Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen prestij cadde ve sokak yenileme çalışmaları kapsamında Üsküdar Caddesi'nin yanı sıra birçok cadde ve sokakta aydınlatma çalışmaları yapıldı. Toplamda 182 milyon liraya mal olan çalışmalar sonucunda Şile sokaklarının çehresi değişti.

Şile\'de Üsküdar Caddesi açıldı
27.12.2023 - 16:59,
Abone Ol

Şile'de palamut balığı, Şile Feneri ve bezine özgü işleme örneklerinin yer aldığı aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla Üsküdar Caddesi açıldı. Açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Sanatçılar Caddesi'nde başlatılan bu çalışmaların aşama aşama ilçe geneline yayılacağını ve ilçemize özel simgelerin sokaklarımızı aydınlatacağını söylemiştim. Aydınlatma çalışmaları, kent mobilyaları ve çevre düzenlemeleri, çiçeklendirme, ağaçlandırma, asfalt ve alt yapı çalışmaları tamamlanarak Şile sokaklarının adeta çehresi değişti" dedi.

Şile Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla pek çok farklı noktada hayata geçirdiği prestij cadde ve sokak yenileme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Üsküdar Caddesi üzerinde Vasiyet Tepesi ile Kumbaba Caddesi arasında kalan alanda sürdürülen çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Şile Belediyesi tarafından pilot bölge olarak seçilen sokak yenileme, aydınlatma ve yürüyüş yollarının yapılan cadde düzenlenen törenle açıldı. Üsküdar Caddesi'nin yanı sıra Cumhuriyet Caddesi, Fener Mahallesi,75'inci Yıl Caddesi, Kumbaba Caddesi, Otoban Bağlantı yolu, Ayazma Caddesi, Şile Limanı, Ağva Şile Caddesi, Ağva Yakuplu caddesinde de aydınlatma çalışmaları yapıldı.

Kumbaba Caddesi'nden başlayan ve Şile Kent Meydanı'na kadar uzanan aks üzerinde; özel tasarım aydınlatma direkleriyle Şile Bezi'nin en bilinen motiflerinden olan 'Büyük Selçuklu Yıldızı' motifli led armatürler kullanıldı. Çalışmalar kapsamında 5 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol boyama çalışmaları yapıldı.

"ŞİLE İSTANBUL'UN PARLAYAN YILDIZI"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından proje alanını ziyaret eden Ocaklı, bir kez daha Şile'nin ve Şile halkının her şeyin en iyisine layık olduğunun altını çizerek "Şile'ye yakışır başka bir projeyi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizin çehresini geliştiren projelerimizin bir diğeri olan Üsküdar Caddesi 3. Etap Aydınlatma ve Yenileme Projemizi tamamlayarak, hemşerilerimizin kullanımına açtık. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Şile için aşkla çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

2019'dan bugüne toplamda 10 farklı cadde üzerinde, 15 farklı etapta sürdürülen ve tamamlanan prestij cadde ve sokak yenileme çalışmaları ile 17 kilometrelik alan yenilendi. Yenilenen aydınlatma direkleri, tematik led armatürler, kent mobilyaları, yaya ve bisiklet yolları ile peyzaj uygulamalarını kapsayan çalışmalar ile toplamda 182 milyon liraya tamamlandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İlhan Ocaklı, Fenerbahçe, Üsküdar, Şile, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şile'de Üsküdar Caddesi açıldı - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:19:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şile'de Üsküdar Caddesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement