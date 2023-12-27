Şile\'de Üsküdar Caddesi açıldı

Şile'de palamut balığı, Şile Feneri ve bezine özgü işleme örneklerinin yer aldığı aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla Üsküdar Caddesi açıldı. Açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Sanatçılar Caddesi'nde başlatılan bu çalışmaların aşama aşama ilçe geneline yayılacağını ve ilçemize özel simgelerin sokaklarımızı aydınlatacağını söylemiştim. Aydınlatma çalışmaları, kent mobilyaları ve çevre düzenlemeleri, çiçeklendirme, ağaçlandırma, asfalt ve alt yapı çalışmaları tamamlanarak Şile sokaklarının adeta çehresi değişti" dedi.

Şile Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla pek çok farklı noktada hayata geçirdiği prestij cadde ve sokak yenileme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Üsküdar Caddesi üzerinde Vasiyet Tepesi ile Kumbaba Caddesi arasında kalan alanda sürdürülen çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Şile Belediyesi tarafından pilot bölge olarak seçilen sokak yenileme, aydınlatma ve yürüyüş yollarının yapılan cadde düzenlenen törenle açıldı. Üsküdar Caddesi'nin yanı sıra Cumhuriyet Caddesi, Fener Mahallesi,75'inci Yıl Caddesi, Kumbaba Caddesi, Otoban Bağlantı yolu, Ayazma Caddesi, Şile Limanı, Ağva Şile Caddesi, Ağva Yakuplu caddesinde de aydınlatma çalışmaları yapıldı.

Kumbaba Caddesi'nden başlayan ve Şile Kent Meydanı'na kadar uzanan aks üzerinde; özel tasarım aydınlatma direkleriyle Şile Bezi'nin en bilinen motiflerinden olan 'Büyük Selçuklu Yıldızı' motifli led armatürler kullanıldı. Çalışmalar kapsamında 5 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yol boyama çalışmaları yapıldı.

"ŞİLE İSTANBUL'UN PARLAYAN YILDIZI"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından proje alanını ziyaret eden Ocaklı, bir kez daha Şile'nin ve Şile halkının her şeyin en iyisine layık olduğunun altını çizerek "Şile'ye yakışır başka bir projeyi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizin çehresini geliştiren projelerimizin bir diğeri olan Üsküdar Caddesi 3. Etap Aydınlatma ve Yenileme Projemizi tamamlayarak, hemşerilerimizin kullanımına açtık. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Şile için aşkla çalışmaya ve katma değer üretmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

2019'dan bugüne toplamda 10 farklı cadde üzerinde, 15 farklı etapta sürdürülen ve tamamlanan prestij cadde ve sokak yenileme çalışmaları ile 17 kilometrelik alan yenilendi. Yenilenen aydınlatma direkleri, tematik led armatürler, kent mobilyaları, yaya ve bisiklet yolları ile peyzaj uygulamalarını kapsayan çalışmalar ile toplamda 182 milyon liraya tamamlandı.