Şile Limanı'nda palamut bolluğu mezadı hareketlendirdi, kasası 600 liradan satıldı - Son Dakika
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Şile Limanı'nda palamut bolluğu mezadı hareketlendirdi, kasası 600 liradan satıldı

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Şile Limanı\'nda palamut bolluğu mezadı hareketlendirdi, kasası 600 liradan satıldı
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Av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, Şile Limanı'na kasalar dolusu palamutla döndü. Mezatta kasası 600 liradan alıcı bulan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü, Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limanı ziyaret edip balıkçılarla sohbet etti.

ŞİLE'de Karadeniz'den avlanılan palamutun bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Limana getirilen kasalar dolusu palamut, mezatta kasası 600 liradan satıldı. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen mezatta renkli görüntüler oluşurken, Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limanı ziyaret ederek balıkçılarla sohbet etti.

Eylül ayı itibariyle son bulan av yasağının ardından Karadeniz'e açılan balıkçıların palamut bolluğuyla karşılaşması Şile Limanı'nda hareketliliği arttırdı. Gece boyunca denize açılan balıkçı tekneleri, sabah saatlerinde kasalar dolusu palamutla limana döndü. Teknelerden indirilen balıklar mezatta satışa sunulurken, kasası 600 liradan alıcı buldu.

LİMANDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Sabahın erken saatlerinde başlayan mezatta balıkçıların ve alıcıların hareketliliği dikkat çekti. Kasalar dolusu palamutun satışa sunulduğu mezatta, balıkçılar avladıkları ürünleri alıcılara ulaştırmak için yoğun mesai yaptı.

KAYMAKAM ÇİT, MEZADI ZİYARET EDİP BALIKÇILARLA SOHBET ETTİ

Şile Kaymakamı Mustafa Çit de limanı ziyaret ederek palamut mezadını takip etti. Balıkçılarla bir araya gelen Çit, esnafla sohbet ederek balıkçılık sezonuna ilişkin bilgi aldı. Çit, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon diledi. Şile'de palamut bolluğunun limandaki hareketliliği artırdığı gözlendi.

Kaynak: DHA
Mustafa ÇitKaradenizEkonomiGüncelŞileSon Dakika

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SON DAKİKA: Şile Limanı'nda palamut bolluğu mezadı hareketlendirdi, kasası 600 liradan satıldı - Son Dakika
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