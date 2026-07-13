Şili'de Pazar Alanına Araçla Dalma Faciası - Son Dakika
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Şili'de Pazar Alanına Araçla Dalma Faciası

13.07.2026 10:21
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Vina del Mar'da bir asker, hususi aracıyla pazara dalarak en az 6 kişinin ölümüne neden oldu.

Şili'nin Vina del Mar şehrinde bir askerin hususi aracıyla pazara dalması sonucu ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Sahil kenti Vina del Mar'da deniz kuvvetleri mensubu bir asker, hususi aracıyla pazar alanına daldı.

Olayda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracın pazar tezgahlarına daldığı ve daha sonra öfkeli kalabalığın yuhalamaları arasında sürücünün polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Vina del Mar Polis Amiri Albay Jorge Guaita, basına yaptığı açıklamada, sürücünün olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın aşırı hızla ilerlediğini belirten Guaita, "Araç kaldırıma çıktığında savrulmaya başladı. Neyse ki bir otobüs durağına çarparak durabildi, aksi takdirde ilerlemeye devam edebilir ve daha büyük bir yıkıma yol açabilirdi." dedi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan trajedinin "tüm ülkeyi yasa boğduğunu" aktardı.

Kast, "Tüm devlet kurumları, olaydan etkilenenlere yardım etmek ve bu acı olayın sorumluluklarını tamamen netleştirmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Politika, Olaylar, Güncel, Dünya, Son Dakika

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