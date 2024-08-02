Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Turgut, "Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Başkanı Zarif Korkmaz ve Başkan Yardımcısı Osman Şen ile birlikte, Kavak, Kıca, Çatak ve Ayaştürkmenli mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mesai kavramı gözetmeksizin halkla iç içe olduklarını belirten Başkan Turgut, kırsal mahallelerde muhtarların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Turgut, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelip, onların sıkıntılarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkımıza hizmet için buradayız"

Nikah, düğün, mevlid ve cenaze gibi önemli günlerde vatandaşın yanında yer alan Başkan Turgut, mahalle ve ev ziyaretleri de yaparak vatandaşların sorunlarını dinliyor, çözüm için ilgili birimlere talimatlarını veriyor. Turgut, mahalle ziyaretlerinde "Halkımız büyük bir teveccüh göstererek bize bu görevi layık gördü. Biz de onların güvenini boşa çıkarmamak için büyük bir özen ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, onlarla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, yerinde inceliyor ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz halkımıza hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük ödüldür" diye konuştu.

"Yerinde ve zamanında değerlendiriyoruz"

Mahalle ve vatandaş ziyaretlerini hem merkezde hem de kırsalda göreve başladıkları günden itibaren sürdürdüklerini ifade eden Başkan Turgut, "Uzak yakın demeden hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.