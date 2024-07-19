Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kargıcak, İmambekirli, Senir, Nuru ve Pelitpınarı Mahalleleri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Turgut, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelip, onların dertlerini ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Turgut, kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Turgut'un ziyaretlerinde ilk durağı, Kargıcak Mahallesi oldu. Mahalle muhtarından, mahallenin ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bilgi alan Turgut, talepleri tek tek not aldı. Turgut, daha sonra sırasıyla İmambekirli, Senir, Nuru ve Pelitpınarı Mahalleleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.?

Mahalle ve vatandaş ziyaretlerini hem merkezde hem de kırsalda göreve başladıkları günden itibaren sürdürdüklerini belirten Turgut, şöyle konuştu:

"Uzak yakın demeden hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alış verişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların planlaması ve vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimizde devam edecek."