Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Mahalleleri Ziyaret Etti

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Evkafçiftliği, Yenisu, Gündüzler ve Kepez Mahalleleri'ni ziyaret etti. Turgut, "Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, yerinde inceliyor ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz halkımıza hizmet için buradayız" dedi.

Başkan Turgut, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Evkafçiftliği, Yenisu, Gündüzler ve Kepez Mahalleleri'ni ziyaret eden Turgut, şunları söyledi:

"Uzak yakın demeden hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz. Halkımız büyük bir teveccüh göstererek bize bu görevi layık gördü. Biz de onların güvenini boşa çıkarmamak için büyük bir özen ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, onlarla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, yerinde inceliyor ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz halkımıza hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük ödüldür."