Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Sarıcalar Mesire Alanı'nda İncelemelerde Bulundu

Güncel

(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Sarıcalar Mahallesi'nde belediye tarafından yaşama geçirilen mesire alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Turgut, Sarıcalar Mesire Alanı'ndaki inceleme gezisinde, alandaki mevcut durum hakkında Başkan Yardımcısı Osman Şen ve birim müdürlerinden bilgi aldı, yapılması gerekenler hakkında talimat verdi.

Sarıcalar Mesire Alanı'nın kentin en önemli mesire alanlarından biri olduğunu belirten Turgut, şunları söyledi:

"Burayı daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Göreve geldiğimizde Silifkeli vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözlerden biriside kentimize çok sayıda mesire alanı kazandırmaktı. Yıllardır bu alan mesire alanı olarak isteniyordu. Bu alan sadece Sarıcalar Mahalle'mize değil, tüm kentimize hitap edecek güzel mekanlarımızdan biri olacaktır. Yapacağımız çevre düzenleme çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Silifkelilerin ve ilçemize gelen misafirlerin güzel vakit geçirebileceği Sarıcalar Mesire Alanı vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."