Silifke Belediye Başkanı Turgut: "Çocuklarımıza Sahip Çıkmak Ülkemizin Geleceğine Sahip Çıkmak Anlamı Taşımaktadır"

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hakkı bütün bir ülke olarak verilmiş ve Atatürk bu sözle her koşulda halkın kendi egemenliğine sahip çıkmasını istemiştir. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Bundan dolayı çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemizin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşımaktadır" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm çocukların bayramını kutladı. Turgut'un mesajı şöyle:

"23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğine kendisinin karar vereceğini gösterdiği ve ulusal egemenlik mührünü vurduğu bir tarihtir. Bugün 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de demokratik, laik ve bağımsız Türk Devletinin temellerinin atıldığı ve halkın kendi geleceğine kendisinin el koyduğu gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü çocuklara armağan etmiştir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hakkı bütün bir ülke olarak verilmiş ve Atatürk bu sözle her koşulda halkın kendi egemenliğine sahip çıkmasını istemiştir.

Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Bundan dolayı çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemizin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşımaktadır. Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyor ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı sürecinde mecliste görev almış tüm mebuslarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum."