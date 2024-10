Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnaf Ziyaretinde Projeleri Anlattı

Güncel

(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti. Turgut, "Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kent merkezi ve mahallelerde esnaf ile vatandaşları ziyaret etmeyi sürdüren Başkan Turgut'un bu seferki durağı Atatürk Caddesi oldu. Başkan Turgut, beraberinde CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle Atatürk Caddesi esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Kente yapılacak her proje ve hizmette istişareye önem verdiklerini belirten Turgut, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir."

CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan ise "Silifke'miz o kadar hızlı değişiyor ve büyüyor ki buna hep birlikte şahit oluyoruz. Esnafımız, işverenimiz, yatırımcımız artık Silifke'mizi tercih ediyor. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel şehrimizi hak ettiği konuma hep beraber getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belediyemiz önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de başarılı proje ve hizmetlere imza atacaktır" diye konuştu.