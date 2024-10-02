Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafı Ziyaret Etti

Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafı Ziyaret Etti

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Taşucu Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve hizmetlerin önemini vurguladı. Başkan, daha modern bir Silifke için ortak akıl anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

02.10.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Taşucu Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla tokalaşıp sohbet etti. Başkan Turgut, "Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz" dedi.

Sabah kahvaltısını esnafla birlikte yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, çay sohbetinde talep ve sıkıntıları dinlemeye devam ediyor. Taşucu Mahallesi'ndeki esnafla bir araya gelen Başkan Turgut, "Biz şehrimize yapılacak her proje ve hizmette istişareye önem veriyoruz. Görüş, öneri ve talepleri dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti önemli"

Belediye hizmetlerinde esnaf ve vatandaşların memnuniyetinin kendisi için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Turgut, "Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir" diye konuştu.

"Daha modern ve daha yaşanılır bir Silifke için çalışıyoruz"

Kahvehanesinden, manavına, berberinden, lokantasına kadar bütün esnafa uğrayarak, herkesle birebir görüşen Turgut, "Silifke'miz o kadar hızlı değişiyor ve büyüyor ki buna hep birlikte şahit oluyoruz. Esnafımız, işverenimiz, yatırımcımız artık Silifke'mizi tercih ediyor. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Halkımızın içinde halkımızla beraber olup ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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