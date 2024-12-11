Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafla Kahvaltıda Buluştu

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(MERSİN) - Silifke Belediye?Başkanı? Mustafa Turgut, Özcan Seyhan Caddesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Özcan Seyhan Caddesi'nde çalışan esnafla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Turgut, talep ve şikayetleri dinleyerek, esnafla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Turgut, esnafa belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verirken; esnaf da ilçe geneli yapılan hizmetler ve caddeleri ile ilgili önerilerini Turgut'a aktardı.

Başkan Turgut, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"İlçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz"

"Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızı ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin ve herkesin bu şehri yönetmekte katkısı olmalıdır. Bunun yanında yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz."