Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Özcan Seyhan Caddesi esnafıyla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi. Başkan Turgut, ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için esnafla fikir alışverişinde bulundu.

11.12.2024 10:20  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Silifke Belediye?Başkanı? Mustafa Turgut, Özcan Seyhan Caddesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Özcan Seyhan Caddesi'nde çalışan esnafla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Turgut, talep ve şikayetleri dinleyerek, esnafla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Turgut, esnafa belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verirken; esnaf da ilçe geneli yapılan hizmetler ve caddeleri ile ilgili önerilerini Turgut'a aktardı.

Başkan Turgut, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"İlçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz"

"Esnafımızın samimiyeti ve gülen yüzleri bizleri motive ediyor. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözümler üretiyoruz. Onlardan aldığımız bu pozitif enerji bizlere güç veriyor. Çalışmalarımızı ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin ve herkesin bu şehri yönetmekte katkısı olmalıdır. Bunun yanında yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Mustafa Turgut, Yerel Haberler, Politika, Belediye, Silifke, Ekonomi, Güncel, Seyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: Silifke Belediye Başkanı Turgut, Esnafla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.