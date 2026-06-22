Silifke Belediye Başkanı ve 19 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı ve 19 Şüpheli Gözaltında

22.06.2026 11:16
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Mersin'de rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturmasında Silifke Belediye Başkanı ve 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından firari zanlı E.F.K. de yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, Silifke Belediye Başkanı Turgut, belediye başkan yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü ile Belediye Özel Kalem Müdürü E.S'nin de aralarında olduğu 19'u adliyeye sevk edildi.

Ekipler, adliyenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Soruşturmanın detayları

Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmıştı. Aralarında Turgut ile belediye başkan yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 19 kişi gözaltına alınmış, şüpheli E.F.K'ye ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı ve 19 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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