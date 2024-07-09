Silifke Belediyesi Gökbelen Yaylasında Temizlik Çalışması Yaptı

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gökbelen yaylasında şarampol, su kanalı ve çevre temizlik çalışması yaptı.

Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gökbelen Mahallesi'nde şarampol temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar, diğer mahallelerde de planlı olarak devam edecek.

Çalışmaları fırsat buldukça yerinde incelediğini belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Kentimize bağlı tüm mahallelerimize eşit bir şekilde hizmet veriyoruz. Birçok mahallemizde temizlik ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle sahil kesimlerinde denize giren yerli ve yabancı vatandaşlarımızın yoğunluğu yaşanırken, yayla mahallelerimizde de ayrı bir yoğunluk yaşanıyor. Silifke Belediyesi olarak yaz kış demeden ve mazeret üretmeden halkımızın yanındayız. Halkımızın talep ile sıkıntılarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Şehrimizin yaz mevsiminde önemli bir nüfusu Gökbelen ve Mara (Kırobası) yaylalarımıza göç ediyor. Bu bölgelerimizde de temizlik, park bahçe ve çöp toplama gibi hizmetlerimizin düzenli olarak yapılmasına ağırlık verdik."