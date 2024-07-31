Silifke Belediyesi Mini Yaz Konserleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Mini Yaz Konserleri Devam Ediyor

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Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen Mini Yaz Konserleri kapsamında Grup Ritmix sahne aldı. Konser, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi gördü.

31.07.2024 14:36  Güncelleme: 15:02
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen Mini Yaz Konserleri kapsamında Grup Ritmix sahne aldı.

Silifke'de, ilçenin genç ve yetenekli sanatçıları sahne almaya devam ediyor. Mini Yaz Konseri kapsamında sahne alan Grup Ritmix de enerjik performansları ve etkileyici sahne şovlarıyla ilçelilerden beğeni topladı.

Mini Yaz Konserleri'ne katılan Mine Kayraz ve ailesi, konseri çok beğendiğini belirterek, " Ankara'dan tatil için geldiğimiz Taşucu'nda, Grup Ritmix konserine geldik. Bizim için güzel bir etkinlik ve eğlence oldu. Belediye Başkanı Mustafa Turgut'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Grup Ritmix hayranlarından Aysel Yılmazer ise "Silifke'de yaşıyoruz. Her yaz döneminde belediyemizin düzenlediği festivaller ve sosyal etkinlikler çok güzel. Bu yıl festival öncesi belediyemizin düzenlediği Mini Yaz Konserleri'ni çok beğendik. Ailemizle keyifli ve güzel bir akşam geçirdik. Silifke Festivalini ve sanatçılarımızı merakla bekliyoruz. Belediye Başkanı'mız Mustafa Turgut'a bu güzel etkinlikler için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Turgut, yaz mevsimi süresince müzik ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ayrıca önem verdiklerini belirtti. Turgut, 1-6 Eylül 2024 tarihleri arasında Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'ni gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Silifke Belediyesi olarak sanata, spora, sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman önem veren bir belediye olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Festivalimiz öncesinde Mini Yaz Konserleri kapsamında düzenlediğimiz bu akşamki etkinlikte ise ilçemizin genç ve yetenekli bir grubu olan Grup Ritmix sahne alarak, Silifkelilere güzel bir gece yaşattı. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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