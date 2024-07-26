Silifke Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi, kentin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikram etti. İkrama, Başkan Mustafa Turgut da katılarak, vatandaşlara aşure ikram etti.

Silifke Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Belediye Hizmet Binası Önü ve Anıt Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına Başkan Turgut'un yanı sıra CHP İlçe Başkanı Zarif Korkmaz da katıldı.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğunu vurgulayan Turgut, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız Muharrem aylarında oruçlarını tutup ibadetlerini yapıyorlar. Biz de aşure ikramında bulunmak istedik. Kardeşlik ve paylaşma duyguları güçlensin istedik. Aşure, bolluk ve bereketin simgesidir. Milletimizin asırlar boyu sürdürdüğü bu geleneğin devamını sağlayarak farklılıkları ortak bir ahenkte buluşturmaya katkı sağlıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin kenti olan bu güzel ilçemizde her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz."