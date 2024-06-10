Silifke Belediyesi Üniversite Sınavına Destek Verdi

Güncel

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, hafta sonu gerçekleşen üniversite sınavı için okul önlerinde stant kurarak, sınava giren öğrencilere ve onları dışarıda bekleyen ailelere başarılar dileyip su ikramında bulundu.

Silifke Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlerin heyecanını paylaşmak ve onlara destek olmak için sınavın gerçekleştiği okul önlerinde açtığı stantlarda, öğrencilere ve sınav boyunca çocuklarını dışarıda bekleyen ailelere su dağıtımı yaptı.

Çocuklarını gölgelik alanlarda bekleyen ebeveynler, belediyeye teşekkür etti. Velilerden Ayşe Korkmaz, "Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Stant gölgelikleri ve ikram edilen su sayesinde sıcaktan bir nebzede olsa rahat bir nefes alma imkanımız oldu. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaptığı açıklamada gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Yıl boyunca ücretsiz internet ve kütüphanemizde hazırlık dönemleriyle gençlerimizin eğitim hayatında yanlarında olduk. Üniversitelere giden öğrencilerimize burslar verdik. Gençlerimize hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan YKS'da üstün başarılar diliyorum. İnşallah herkes gönlündeki üniversiteye yerleşme başarısı gösterir. Bizler her zaman onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.