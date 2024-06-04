Silifke Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncel

(MERSİN) - Silifke Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Silifke Belediyesi, vatandaşların talep ve sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor. Belediye, bir yandan mahalle sakinlerinin talebi olan yollarda stabilize bakım çalışmasını gerçekleştirirken, diğer yandan da kepçe ve kamyonlarla yeni yollar açıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Turgut, beraberindeki teknik personelden çalışmalar hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Turgut, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kent genelinde ve farklı noktalarda devam eden belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bir mahallemizde parklar yapılırken başka bir mahallemizde parke döşeme, başka bir mahallemizde ise asfaltlama çalışmalarımız oluyor. Plan ve program dahilinde yaptığımız bu çalışmaların hepsini bizzat yerinde görüp inceleyerek, muhtar ve vatandaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Öncelikle halkımızın ulaşımında sıkıntıya neden olan kullanışsız yollarımızı genişleterek, mevcut bozuk yollarımızın da bakımını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hizmetlerimizde verdikleri destekten dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri daha mutlu ediyor. Yol girmemiş, hizmet almamış bir tek mahalle bile bırakmayacağız. Silifke Belediyesi olarak ekibimiz hazır ve çalışmalarımıza kapsamlı bir şekilde hız verdik. Silifke merkezi başta olmak üzere 88 mahallemizde yollarımızı ve sokaklarımızı bir bir inceliyor ve bakım çalışmalarımızı plan dahilinde tamamlıyoruz. Dar olan yollar genişletilerek, toz ve çamur içerisinde olan yollarda asfalt ve parke taşı ile daha düzenli hale getiriliyor. Hizmetlerimizin mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."