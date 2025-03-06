Silifke Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Çalışmalarına Hız Vermiştir

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kırsalda hem de merkezdeki mahallelerde asfalt yol yapımı, yol yama, yol açma ve kaldırım düzenleme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler bir yandan ömrünü tamamlamış kilitli parke yolların sökümünü gerçekleştirirken diğer yandan da yeni açılan yollarda asfalt serme ve yama çalışmalarını yürütüyor.

Turgut, devam eden çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak hızlı ve etkin bir şekilde yol yapım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Programa alınan yolları zamanında tamamlayarak, vatandaşların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında farklı kollarda çalışıyor. Taşucu ve Sarıcalar Mahallemizde asfalt, Atayurt Mahallesi ve Kum Mahallesi mevkiinde stabilize yol bakımı ve Narlıkuyu Mahallemizde ağaç budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Trafik güvenliğini ön planda tutarak, yol ve kaldırım düzenlemelerimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizde mahalle mahalle yeni yollar açmaya, mevcut yollarımızın da bakımını gerçekleştirmeye planlama dahilinde devam edeceğiz. Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyoruz."